Depongan las armas o mueran: El ultimátum de Trump a los militares iraníes

"Así que estarán perfectamente a salvo con inmunidad total, o se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada", afirmó el presidente estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado un ultimátum a los militares iraníes, afirmando que solo tienen dos opciones en su conflicto con Washington y Tel Aviv: deponer las armas o morir.

“Una vez más, pido a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, al Ejército y a la Policía que depongan las armas”, sostuvo el mandatario. “Ahora es el momento de defender al pueblo iraní y ayudar a recuperar su país. Tendrán la oportunidad, después de todos estos años, de recuperar su país. Acepten la inmunidad. Les daremos inmunidad”, aseguró.

“Así que estarán perfectamente a salvo con inmunidad total, o se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada, y no quiero ver eso”, manifestó Trump.

