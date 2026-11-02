Despliegue de tropas salvadoreñas genera temor y desbandadas entre líderes de pandillas en Haití, según excónsul

El exdiplomático afirmó que la presencia de 2.000 soldados salvadoreños ha comenzado a inquietar a los jefes criminales en las rutas de transporte; la población respalda la misión mientras avanza la búsqueda de los cuatro técnicos desaparecidos.

El despliegue militar ordenado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para buscar a cuatro técnicos desaparecidos y combatir a los grupos delictivos ha comenzado a sembrar el temor e inquietar a los jefes criminales que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y las principales rutas de transporte en Haití. Así lo afirmó el excónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraison, en declaraciones concedidas al diario Hoy.

De acuerdo con el exdiplomático, la presencia permanente de 2.000 soldados salvadoreños integrados a la Fuerza de Supresión de Pandillas —cuyas operaciones se concentran en la franja entre Croix-des-Bouquets, Ganthier y Fonds-Parisien— busca frenar las extorsiones cotidianas de las organizaciones armadas, las cuales cobran peajes ilegales de hasta 5.000 dólares semanales a los transportistas de productos dominicanos.

Desbandadas en pandillas clave y respaldo popular

Paraison señaló que ha recibido informaciones sobre deserciones e inestabilidad dentro de las estructuras criminales, citando específicamente a la banda dirigida por Joseph Wilson, alias “Lanmo Sanjou”, y al grupo encabezado por Claudy Celestin, identificado como “Chen Mechan”.

“Por primera vez he notado que el miedo comienza a apoderarse de ellos, y las últimas informaciones indican que ha habido desbandadas entre las estructuras criminales”, enfatizó Paraison. Asimismo, sostuvo que la población haitiana respalda la presencia de las tropas salvadoreñas ante la expectativa de que logren recuperar los territorios bajo dominio de las bandas.

Debate sobre la cadena de mando y balance internacional

La búsqueda de los cuatro técnicos salvadoreños se realiza bajo la latente preocupación de que puedan haber fallecido tras la emboscada. No obstante, reportes del diario Listín Diario señalan que algunos sectores cuestionan que el contingente militar salvadoreño no responda al mando unificado de la fuerza internacional, sino al alto mando militar de El Salvador.

Respecto al marco legal de la intervención, Paraison sostuvo que se cumplen las tres condiciones fijadas por Bukele en 2024: un mandato de las Naciones Unidas, la aceptación del gobierno haitiano y el financiamiento de la comunidad internacional. El activista recordó que han transcurrido seis años desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse y tres desde la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, periodo en el cual el contingente policial previo enviado por Kenia no logró recuperar territorios ni arrestar a los cabecillas de las pandillas.