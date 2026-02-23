EE.UU. lanza ejercicios militares en Groenlandia y Alaska

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y el Comando Norte de EE.UU. anunciaron este lunes el inicio de ejercicios militares bajo el nombre de ‘Arctic Edge 2026’, un entrenamiento conjunto y multidominio que se desarrollará del 23 de febrero al 13 de marzo en Alaska y Groenlandia, en coordinación con Dinamarca.

La operación involucrará, además de comandos canadienses y estadounidenses, a agencias como el FBI, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otros grupos de seguridad en la región. Las zonas claves de acción abarcan Anchorage, Fairbanks, Kodiak y Kotzebue, en Alaska, y Kangerlussuaq y Nuuk en Groenlandia.

La iniciativa busca mejorar la preparación en defensa contra misiles de crucero, protección de infraestructura crítica, contramedidas ante drones, experimentos tecnológicos y entrenamiento de supervivencia en el Ártico.