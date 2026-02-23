BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEE.UU. lanza ejercicios militares en Groenlandia y Alaska
Portada

EE.UU. lanza ejercicios militares en Groenlandia y Alaska

Las razones de estos ejercicios son los siguientes

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen de Groenlandia.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y el Comando Norte de EE.UU. anunciaron este lunes el inicio de ejercicios militares bajo el nombre de ‘Arctic Edge 2026’, un entrenamiento conjunto y multidominio que se desarrollará del 23 de febrero al 13 de marzo en Alaska y Groenlandia, en coordinación con Dinamarca.

La operación involucrará, además de comandos canadienses y estadounidenses, a agencias como el FBI, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otros grupos de seguridad en la región. Las zonas claves de acción abarcan Anchorage, Fairbanks, Kodiak y Kotzebue, en Alaska, y Kangerlussuaq y Nuuk en Groenlandia.

La iniciativa busca mejorar la preparación en defensa contra misiles de crucero, protección de infraestructura crítica, contramedidas ante drones, experimentos tecnológicos y entrenamiento de supervivencia en el Ártico.

También te puede interesar

Suiza confirma congelación de US$ 880 millones en...

Trump se pronuncia sobre la muerte de ‘El...

Defensa afirma que la pareja sentimental de “El...

Lo que dijo el ‘influencer’ mexicano Luisito Comunica...

Resguardan instalaciones de la FEMDO tras llegada de...

EE.UU. aclara contribución a operativo en el que...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign