‘Reina de la escopolamina’: así la falsa enfermera drogaba a sus víctimas para robar sin dejar rastro

Una mujer que se hacía pasar por enfermera para administrar dosis de escopolamina y robar a sus víctimas en establecimientos públicos fue detenida por las autoridades colombianas en el municipio de Itagüí, ubicado en el departamento de Antioquia.

Se trata de Indira Surgey Orrego, quien fue capturada durante un operativo en una discoteca donde se reportó el hurto de varios celulares.

Orrego, conocida como ‘la reina de la escopolamina’, al momento de su aprehensión presentó la identificación de su hermana. Sin embargo, cuando fue llevada a un centro policial, se descubrió que su identidad era falsa y que tenía una condena vigente de 90 meses de prisión por hurto calificado, agravado y uso de menores para la comisión de ilícitos, según El Tiempo.

#Video En @AlcaldiaItagui #Antioquia, cayó ‘La Reina de la Escopolamina’, la mujer señalada de usar sustancias para robar en discotecas y bares. La supuesta delincuente mostraba la cédula de su hermana para evadir a las autoridades. #MañanasBlu @PoliciaMedellin @SeguridadAnt pic.twitter.com/TSmZtWErz0 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 6, 2026

Era aprovechada

La mujer se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas y hurtaba sus pertenencias en la zona sur del área metropolitana de Medellín.

Las autoridades colombianas informaron además que han ubicado a varias víctimas de ‘La reina de la escopolamina’ para que hagan sus denuncias ante la Fiscalía.

Este tipo de práctica delictiva causa preocupación entre los cuerpos de seguridad de la capital antioqueña debido a la cantidad de denuncias hechas.

En 2024, se capturó a otra mujer que seducía a hombres —especialmente extranjeros— para luego ir a sus sitios de alojamiento, donde los drogaba con el alcaloide conocido popularmente como ‘burundanga’, y les robaba sus pertenencias.