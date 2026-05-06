BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Mundo‘Reina de la escopolamina’: así la falsa enfermera drogaba a sus víctimas para robar sin dejar rastro
Mundo

‘Reina de la escopolamina’: así la falsa enfermera drogaba a sus víctimas para robar sin dejar rastro

La mujer operaba en lugares públicos y discotecas de Medellín.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La detenida, Indira Surgey Orrego

Una mujer que se hacía pasar por enfermera para administrar dosis de escopolamina y robar a sus víctimas en establecimientos públicos fue detenida por las autoridades colombianas en el municipio de Itagüí, ubicado en el departamento de Antioquia.

Se trata de Indira Surgey Orrego, quien fue capturada durante un operativo en una discoteca donde se reportó el hurto de varios celulares.

Orrego, conocida como ‘la reina de la escopolamina’, al momento de su aprehensión presentó la identificación de su hermana. Sin embargo, cuando fue llevada a un centro policial, se descubrió que su identidad era falsa y que tenía una condena vigente de 90 meses de prisión por hurto calificado, agravado y uso de menores para la comisión de ilícitos, según El Tiempo.

Era aprovechada

La mujer se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas y hurtaba sus pertenencias en la zona sur del área metropolitana de Medellín.

Las autoridades colombianas informaron además que han ubicado a varias víctimas de ‘La reina de la escopolamina’ para que hagan sus denuncias ante la Fiscalía.

Este tipo de práctica delictiva causa preocupación entre los cuerpos de seguridad de la capital antioqueña debido a la cantidad de denuncias hechas.

En 2024, se capturó a otra mujer que seducía a hombres —especialmente extranjeros— para luego ir a sus sitios de alojamiento, donde los drogaba con el alcaloide conocido popularmente como ‘burundanga’, y les robaba sus pertenencias.

También te puede interesar

FOTOS Evacuan a pacientes sospechosos de hantavirus del...

Trump confirma que revisará nueva propuesta de Irán...

Genera una imagen de un lobo con IA...

La OTAN reacciona a la retirada de tropas...

China prohíbe cumplir las sanciones estadounidenses contra sus...

WP: El Pentágono revela por qué decidió retirar...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign