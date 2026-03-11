EEUU afirma haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán en la ofensiva conjunta con Israel

El enviado especial de los EEUU Steve Witkoff indicó este martes que los Estados Unidos ha destruido casi toda la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán, dentro del marco de la ofensiva militar conjunta con Israel que se encuentra en su duodécimo día desde su comienzo el pasado 28 de febrero. La declaración fue hecha durante una entrevista que fue concedida a la cadena de televisión CNBC, donde Witkoff brinda detalles sobre la magnitud de los ataques y advirtió sobre la situación actual del programa nuclear iraní.

De acuerdo a las declaraciones de Witkoff, Irán tenia material suficiente para fabricar a menos once bombas nucleares antes del inicio de los ataques. El funcionario estadounidense ha detallado que el país centroasiático había logrado un acumulado de 460 kilogramos de material enriquecido al 60%, una cifra que calificó como alarmante y que, en su opinión, solo tiene sentido en el contexto de un intento por desarrollar las armas nucleares.

“No hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma”, dijo Witkoff, aludiendo a la ausencia de motivos civiles o energéticos para mantener tal nivel de enriquecimiento en las condiciones normales.

El funcionario norteamericano ha defendido la manera enfática la decisión de la Casa Blanca de seguir con la ofensiva militar contra las instalaciones nucleares iraníes a 24 horas después de una ronda de negociaciones diplomáticas con las autoridades de Teherán. Witkoff indica que la postura iraní durante las conversaciones, centrada en la defensa del derecho a enriquecer uranio y en mantener las reservas que permitirían llegar a la capacidad para contar con armas nucleares en tan solo una semana o semana y media, fue interpretada por Estados Unidos como una negativa a buscar alguna solución diplomática real al conflicto.

“Empezar la conversación con la premisa de que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad para armas, y que no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto”, expresó Witkoff durante la entrevista.

El funcionario a su vez hizo refirió a la evolución del conflicto y al futuro inmediato en la ofensiva. Witkoff admitió que no puede prever con anticipación cómo terminará la guerra, pero afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido claro al establecer una línea roja: “Irán no puede tener un arma”.

Israel lanza ola de ataques contra la capital de #Irán, #Teherán, y también lleva a cabo bombardeos en los suburbios de Beirut, en el Líbano. Al mismo tiempo, Irán ha lanzado misiles hacia Israel, según CNN pic.twitter.com/oWF4ihR9eY — Planeta Informativo (@planetainfoLA) March 11, 2026

Además, el enviado especial aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento superan las previsiones iniciales del gobierno estadounidense y de sus aliados. “Después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento”, declaró Witkoff, haciendo referencia al ritmo y la efectividad de los ataques contra infraestructuras nucleares iraníes.

Witkoff ha advertido que las represalias comenzadas por Teherán contra bases e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo podrían tener consecuencias para el equilibrio regional y en los procesos diplomáticos activos en la zona. En particular, el enviado especial prevé que este escenario podría impulsar una nueva ampliación de los llamados acuerdos de Abraham, una serie de compromisos para la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y los demás países árabes, mediada por Estados Unidos bajo la primera Administración Trump. En 2020, Emiratos árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos se sumaron a estos acuerdos, que previamente ya contaban con la participación de Jordania y Egipto.

Según el propio Witkoff, la respuesta militar de Irán está teniendo un efecto contrario al que pretendía, uniendo a más países en torno a la iniciativa impulsada por Washington.

“Están saliendo de la nada, convocándonos, en múltiples intentos de contactar a países que quieran formar parte de los Acuerdos de Paz de Abraham”, explicó el enviado estadounidense, quien interpretó que el “esfuerzo iraní por aterrorizar la zona” está llevando a que se fortalezcan las alianzas en el lado opuesto a Teherán.