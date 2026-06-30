El quebrador de corazones: Reencuentro de un padre con su hijo rescatado tras 122 horas bajo los escombros

Una grabación recogió el sentido momento en que Carlos Colmenares pudo reencontrarse con su hijo Carlos Miguel, quien fue rescatado de los escombros del Hotel Eduards, en La Guaira, alojamiento que se desplomó completamente durante los potentes terremotos del pasado 24 de junio.

El adolescente de 12 años, que permaneció 122 horas atrapado, fue extraído de las ruinas de la estructura por un equipo de rescatistas de Ecuador y República Dominicana.