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“Es lo único que me queda”: Joven rescata a su gata bajo los escombros en Venezuela

Logran extraerlo con vida

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El joven con la gata rescatada de las ruinas del terremoto de Venezuela.

Un muchacho logró sacar a su pequeña gata entre los escombros de su apartamento, arrasado por los dos potentes terremotos que asolaron Venezuela, el pasado 24 de junio.

El rescate ocurrió después de cinco días de labores de búsqueda. “Pensé que también se había muerto. [Ella] es lo único que me quedó de mi casa”, afirmó José, mientras intentaba calmar al animal que maullaba entre sus brazos.

Toda la familia del joven falleció tras el doblete sísmico. Durante el rescate…

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