“El único que sobrevivió fui yo”: el testimonio de niño rescatado tras terremoto en Venezuela

Mateo, un niño de siete años, fue rescatado con vida de entre los escombros en La Guaira tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela. Su testimonio, difundido por medios locales, ha conmovido profundamente a los usuarios de redes sociales.

Mis oraciones están con el pueblo venezolano en especial con este pequeño de nombre mateo que ya vivio dos cosas terribles como vivir un terremoto y quedarse sin su mamá 🙏 pic.twitter.com/CiaHnKDYrL — chino (@pancholeytonn) June 28, 2026

“El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo”, se le oye decir en un video, tras ser encontrado con vida. Al ser preguntado sobre su madre, respondió: “Dejó de respirar ayer a las 7:30”.

Poco después de que se difundieran las imágenes, salió a la luz una actualización: Mateo se encuentra en el hospital con su padre y se está recuperando bajo el cuidado de los médicos.