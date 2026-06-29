Equipo de búsqueda y rescate de Inglaterra y Francia permanece varado en Madrid sin poder volar a Venezuela

Un gran equipo de búsqueda y rescate proveniente de Inglaterra y Francia, equipado con tecnología para detectar personas con vida bajo los escombros, permanece varado en el Aeropuerto de Madrid.

Según se informó, la aerolínea colombiana Avianca sería la única dispuesta a trasladar al equipo hasta Venezuela, pero no ha podido realizar el vuelo debido a que no cuenta con la autorización del gobierno venezolano.

Mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas por los terremotos y hay vidas atrapadas bajo toneladas de concreto, este equipo especializado sigue detenido en España por falta de permiso para ingresar al país.

¿Soberanía o Supervivencia? El choque entre Diosdado Cabello y los rescatistas de EE. UU.

En una tragedia de esta magnitud, cada minuto cuenta y cada obstáculo retrasa la posible salvación de más personas.

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