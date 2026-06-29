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Equipo de búsqueda y rescate de Inglaterra y Francia permanece varado en Madrid sin poder volar a Venezuela

La aerolínea Avianca sería la única dispuesta a trasladar al grupo especializado en detección de personas con vida bajo escombros, pero asegura que no ha recibido autorización para aterrizar en territorio venezolano.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Parte del equipo de socorro.

Un gran equipo de búsqueda y rescate proveniente de Inglaterra y Francia, equipado con tecnología para detectar personas con vida bajo los escombros, permanece varado en el Aeropuerto de Madrid.

Según se informó, la aerolínea colombiana Avianca sería la única dispuesta a trasladar al equipo hasta Venezuela, pero no ha podido realizar el vuelo debido a que no cuenta con la autorización del gobierno venezolano.

Mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas por los terremotos y hay vidas atrapadas bajo toneladas de concreto, este equipo especializado sigue detenido en España por falta de permiso para ingresar al país.

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En una tragedia de esta magnitud, cada minuto cuenta y cada obstáculo retrasa la posible salvación de más personas.

Otras fotos del grupo…

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