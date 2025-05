Foto del ‘genocidio’ blanco mostrada por Trump no es de Sudáfrica, revela el autor

El dignatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue ‘emboscado’ el pasado miércoles en el Despacho Oval con un video que no pudo reconocer, aunque negó que eso sucediera en su país.

Una captura de pantalla de un video que exhibió el jueves el presidente de EE.UU., Donald Trump, como parte de supuestas pruebas de la existencia de un ‘genocidio’ blanco en Sudáfrica, es en realidad una imagen tomada en la República Democrática del Congo (RPD), reveló este jueves la agencia Reuters.

Fue Djaffar Al Katanty, videoperiodista de la agencia noticiosa británica, quien grabó la escena publicada el 3 de febrero pasado, que en verdad muestra a trabajadores humanitarios que levantaban bolsas de cadáveres tras un ataque de la milicia rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

El hecho ocurrió en la ciudad congoleña de Goma. “Aquel día fue extremadamente difícil para los periodistas entrar allí (…). Tuve que negociar directamente con el M23 y coordinarme con el CICR [Comité Internacional de la Cruz Roja] para que me permitieran filmar”, contó Al Katanty.

En pleno Despacho Oval, el jefe de la Casa Blanca mostró varios papeles con fotos e incluso un video ante el mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien negó las acusaciones y dijo que no sabía de dónde eran esas imágenes. “Matan al granjero blanco y toman su tierra […]. El granjero no es negro, no digo que eso sea bueno o malo”, sostuvo Trump.

“A la vista de todo el mundo, el presidente Trump usó mi imagen, usó lo que yo filmé en la RDC [República Democrática del Congo] para intentar convencer al presidente Ramaphosa de que en su país los blancos están siendo asesinados por los negros”, deploró Al Katanty.

El Gobierno estadounidense sostiene desde hace meses que en Sudáfrica los granjeros blancos padecen un ‘genocidio’. Uno de los principales asesores de Trump, el magnate Elon Musk, de origen sudafricano, también ha denunciado supuestas vejaciones raciales.