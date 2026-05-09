Polvo del Sahara afectará a Centroamérica este fin de semana

Durante este fin de semana, la región estará bajo la influencia de una ligera incursión de polvo del Sahara, un fenómeno atmosférico que ingresará desde el Atlántico hacia Centroamérica.

De acuerdo con los análisis meteorológicos actuales, se prevé que este evento sea de corta duración y con concentraciones débiles, por lo que sus efectos serán limitados. Aun así, podría favorecer un ambiente más seco, cielos ligeramente brumosos y un incremento en la sensación calurosa durante el día.

Se espera que el polvo del Sahara ya no tenga influencia sobre los países de la región a partir del día lunes.