BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO RegionalNicaragüense es acusado de agredir sexualmente a ancianos en un asilo de Wisconsin
Regional

Nicaragüense es acusado de agredir sexualmente a ancianos en un asilo de Wisconsin

Julio César Morales Jarquín enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado contra residentes de la tercera edad.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Julio César Morales Jarquín.

WISCONSIN, EE.UU.- Julio César Morales Jarquín, ciudadano nicaragüense, fue acusado formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en agresiones sexuales contra residentes de un asilo de ancianos en Wisconsin, donde trabajaba.

Las autoridades lo señalan por dos cargos de agresión sexual en segundo grado contra personas de la tercera edad.

Julio César Morales Jarquín.

Tras recibir varias denuncias, la policía local procedió a su arresto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención para evitar su posible liberación, mientras el Departamento de Seguridad Nacional solicitó mantenerlo bajo custodia federal una vez concluya el proceso judicial en ese estado.

Hasta el momento, se desconoce si el acusado ha presentado un abogado defensor ni se ha dado a conocer su declaración ante las autoridades.

También te puede interesar

Polvo del Sahara afectará a Centroamérica este fin...

Laura Fernández asume presidencia de Costa Rica siendo...

Interpol busca capturar a jutiapaneca de Guatemala por...

Rusia ratifica el acuerdo con Nicaragua sobre cooperación...

5 hondureños denuncian que fueron engañados y llevados...

Países de América reafirman respaldo a Panamá y...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign