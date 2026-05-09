Nicaragüense es acusado de agredir sexualmente a ancianos en un asilo de Wisconsin

WISCONSIN, EE.UU.- Julio César Morales Jarquín, ciudadano nicaragüense, fue acusado formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en agresiones sexuales contra residentes de un asilo de ancianos en Wisconsin, donde trabajaba.

Las autoridades lo señalan por dos cargos de agresión sexual en segundo grado contra personas de la tercera edad.

Tras recibir varias denuncias, la policía local procedió a su arresto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención para evitar su posible liberación, mientras el Departamento de Seguridad Nacional solicitó mantenerlo bajo custodia federal una vez concluya el proceso judicial en ese estado.

Hasta el momento, se desconoce si el acusado ha presentado un abogado defensor ni se ha dado a conocer su declaración ante las autoridades.