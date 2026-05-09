Virus que causa diarrea y vómitos golpea un megacrucero que se dirige a un país caribeño

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han confirmado la detección a bordo del crucero Caribbean Princess de un brote de norovirus, un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, así como inflamación estomacal o intestinal.

De momento, las personas contagiadas suman 115: 102 pasajeros pasajeros (de un total de 3.116) y 13 miembros de la tribulación (de 1.131). Los enfermos presentan diferentes síntomas como diarrea y vómitos.

En respuesta al brote, las personas con síntomas de contagio han sido aisladas. También se han recolectado muestras de sus heces para analizarlas y se ha intensificado la limpieza y desinfección a bordo, detallaron los CDC.

Actualmente, el barco, que partió el 28 de abril desde Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), se dirige a Puerto Plata, República Dominicana, y está previsto que regrese a Cabo Cañaveral, también en Florida, el 11 de mayo, donde se someterá a una “limpieza y desinfección exhaustivas” antes de emprender su próximo viaje.

El norovirus es un virus bastante común en los cruceros. Según los CDC, este es el segundo brote del patógeno registrado en cruceros en lo que va del año.