Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras indulto de Trump

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó al país después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto por su condena por narcotráfico, informó la emisora Radio América HN en su cuenta de X.

El exmandatario arribó a territorio hondureño en un vuelo privado, según las mismas fuentes. Se reporta que Hernández se deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude.

Juan Orlando Hernández llega hasta el aeropuerto de Toncontín, “Feliz y bendecido de poder estar aquí”.#RadioAmérica #AméricaNoticias

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“Hoy, gracias a sus oraciones, ya volví a mi hermosa tierra que se llama Honduras, quiero decirles también, que tengo, gracias a Dios, otra familia este día. La familia con la que trabajé durante ocho años, me hizo presidente dos veces y me hicieron cumplir un gran sueño”, destacó.

“Le doy gracias a Dios, por los orígenes que tengo. Nací orgullosamente en una aldea que se llama Río Grande. Mi mamá también es de una aldea, y mi padre también”, enfatizó el exmandatario hondureño.