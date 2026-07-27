BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO RegionalJuan Orlando Hernández regresa a Honduras tras indulto de Trump
Regional

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras indulto de Trump

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó al país después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto por su condena por narcotráfico, informó la emisora Radio América HN en su cuenta de X.

El exmandatario arribó a territorio hondureño en un vuelo privado, según las mismas fuentes. Se reporta que Hernández se deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude.

“Hoy, gracias a sus oraciones, ya volví a mi hermosa tierra que se llama Honduras, quiero decirles también, que tengo, gracias a Dios, otra familia este día. La familia con la que trabajé durante ocho años, me hizo presidente dos veces y me hicieron cumplir un gran sueño”, destacó.

“Le doy gracias a Dios, por los orígenes que tengo. Nací orgullosamente en una aldea que se llama Río Grande. Mi mamá también es de una aldea, y mi padre también”, enfatizó el exmandatario hondureño.

También te puede interesar

Capturan a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el...

En Nicaragua celebran 47 años de la Revolución...

Marina de El Salvador decomisa 1.36 toneladas de...

Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con el Gobierno de...

Nicaragua incauta 750 kilos de cocaína en Peñas...

Sheynnis Palacios Cornejo participará en quinta temporada de...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign