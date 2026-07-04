Imágenes desgarradoras en La Guaira: puerto convertido en morgue improvisada por la tragedia

La Guaira, Venezuela – Escenas sobrecogedoras se viven en una zona del puerto de La Guaira, convertida en morgue improvisada, donde ataúdes, cuerpos en el piso y médicos forenses trabajando sin descanso forman parte del panorama tras una tragedia que ha golpeado duramente al país.

Familias enteras caminan entre los restos buscando reconocer a sus seres queridos para poder darles cristiana sepultura, en medio de un dolor inmenso y una capacidad que ya parece estar al límite.

Venezuela sufre una vez más entre lágrimas y duelo profundo. Sin embargo, incluso en medio de tanto sufrimiento, también se manifiesta el espíritu de lucha y resiliencia del pueblo venezolano.

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