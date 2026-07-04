BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaImágenes desgarradoras en La Guaira: puerto convertido en morgue improvisada por la tragedia
Portada

Imágenes desgarradoras en La Guaira: puerto convertido en morgue improvisada por la tragedia

Familiares intentan reconocer a sus seres queridos entre decenas de cuerpos mientras Venezuela llora una nueva herida

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Médicos forenses trabajan sin descanso ante la magnitud del desastre en Venezuela

La Guaira, Venezuela – Escenas sobrecogedoras se viven en una zona del puerto de La Guaira, convertida en morgue improvisada, donde ataúdes, cuerpos en el piso y médicos forenses trabajando sin descanso forman parte del panorama tras una tragedia que ha golpeado duramente al país.

Familias enteras caminan entre los restos buscando reconocer a sus seres queridos para poder darles cristiana sepultura, en medio de un dolor inmenso y una capacidad que ya parece estar al límite.

Venezuela sufre una vez más entre lágrimas y duelo profundo. Sin embargo, incluso en medio de tanto sufrimiento, también se manifiesta el espíritu de lucha y resiliencia del pueblo venezolano.

Compartimos más imágenes…

También te puede interesar

“¿Y si sí?” ilumina la Torre Latinoamericana y...

Casi 3.000 muertos reporta Venezuela tras el devastador...

Se derrumba parte de un colegio en Caracas...

Messi envía un mensaje a Venezuela tras los...

VIDEO: Accidentado aterrizaje de un paracaidista con una...

Entre lágrimas y abrazos un venezolano ha agradecido...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign