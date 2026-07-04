Se logra comer 66 ‘hot dogs’ en sólo 10 minutos en un concurso en EE.UU.

Joey Chestnut conquistó este sábado su decimoctavo Mustard Belt al devorar 66 perros calientes en el concurso ‘Nathan’s Famous’ de Coney Island, Nueva York, celebrado en el marco del 250.º aniversario de EE.UU. El campeón atribuyó al intenso calor no haber superado su récord personal de 76 unidades, establecido en 2021, recoge Reuters.

“Supe desde el principio que iba a ganar, pero también que no iba a romper el récord”, declaró a ESPN. Las temperaturas cercanas a los 38 °C y la alta humedad afectaron la textura de los panes y el rendimiento de los competidores, según el propio Chestnut.

Patrick Bertoletti, campeón de 2024, terminó en segundo lugar con 51 hot dogs, mientras que la campeona femenina Miki Sudo obtuvo su duodécima victoria tras consumir 38,75 unidades. En la competencia participaron 13 rivales procedentes de diferentes países como.