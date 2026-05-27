Atacan a tiros el negocio de la ‘influencer’ mexicana Estef Monárrez

La ‘influencer’ mexicana Estef Monárrez fue víctima de un presunto ataque armado contra su negocio de cosméticos en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, informaron autoridades estatales de acuerdo al reporte de Univisión publicado este martes.

Según la información difundida por medios mexicanos, hombres armados dispararon el lunes contra el local Estef Cosmetics, ubicado en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla, en una de las zonas comerciales de la ciudad.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Hasta ahora no se informó sobre detenidos ni sobre posibles amenazas previas contra la ‘influencer’.

El medio N+ reportó que el establecimiento presentaba al menos tres impactos visibles de bala: uno en la parte superior del inmueble y otros dos en la cortina metálica. Además, se registraron daños en los cristales de la fachada.

Según el medio, el negocio estaba cerrado al momento del ataque, por lo que no hubo lesionados. Testigos señalaron que los presuntos agresores se desplazaban en motocicletas y escaparon tras efectuar los disparos.

Hasta este martes, Monárrez no había realizado declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Sin embargo, compartió en sus redes sociales un mensaje relacionado con la protección divina. La ‘influencer’ es conocida en diversas plataformas por publicar contenidos sobre moda, maternidad y estilo de vida, además de promocionar sus marcas comerciales.