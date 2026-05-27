La NASA ha presentado planes para crear una estación habitable en la Luna para 2032

WASHINGTON – TASS-. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés) tiene la intención de desplegar una estación habitable estadounidense en la Luna para 2032, anunció el administrador del organismo Jared Isaacman.

Según los planes presentados en la conferencia de prensa, la NASA, en la primera etapa, que durará hasta 2029, espera lanzar varias misiones preparatorias tripuladas y no tripuladas para “garantizar un acceso fiable a la superficie lunar y realizar experimentos”. En la segunda etapa, que se espera que dure de 2029 a 2032, la NASA creará infraestructura temporal y a largo plazo para la vida en la Luna y pasará a establecer una presencia temporal. En la tercera etapa, es decir, a partir de 2032, la NASA deberá “establecer una presencia permanente con rotación periódica de tripulaciones”.

En la primera etapa, la NASA planea lanzar tres misiones no tripuladas Moon Base (Base Lunar) a la Luna. Como parte de la primera misión, programada para el otoño boreal, la organización espera, con la ayuda de un módulo de aterrizaje desarrollado por Blue Origin, entregar instrumentos a la Luna para estudiar su superficie y el impacto de los motores de aterrizaje en el suelo.

Como parte de la segunda misión, se planea entregar a la Luna, con la ayuda del módulo de aterrizaje Griffin de Astrobotic, un astromóvil lunar no tripulado desarrollado por Astrolab. Por su parte, en la tercera misión se planea entregar a la Luna, con la ayuda del módulo de Intuitive Machines, equipos para estudiar los cambios en el suelo del cuerpo celeste, así como otra carga útil. Esta será proporcionada, en particular, por la Agencia Espacial Europea y el Instituto de Ciencias Espaciales y Astronomía de Corea del Sur. El lanzamiento de la segunda y tercera misión también debe realizarse antes de finales de este año.

“Estas son solo las primeras de más de una docena de misiones que planeamos anunciar durante el año”, enfatizó Isaacman. “Cada misión tripulada y no tripulada brindará la oportunidad de aprender una lección con el objetivo de regresar a la superficie de la Luna, crear infraestructura para permanecer allí y perfeccionar las habilidades necesarias para vivir y trabajar en algunas de las condiciones más difíciles y peligrosas imaginables”, señaló.