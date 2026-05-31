BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaLa NASA señala la causa de la impactante explosión que se escuchó en EE.UU.
Portada

La NASA señala la causa de la impactante explosión que se escuchó en EE.UU.

El meteorito viajaba a miles y miles de kms/h

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El meteorito explota muy cerca del suelo. Foto Magnific

La NASA confirmó que el fuerte estruendo escuchado este sábado en Boston y otras zonas de Massachusetts (EE.UU.) fue provocado por un meteorito que entró en la atmósfera a gran velocidad. Según la agencia, el bólido —un meteoro especialmente brillante— cruzó el estado a las 14:06 (hora local) a unos 120.700 km/h, lo que generó un estampido y vibraciones en el suelo.

En un comunicado, la NASA indicó que el objeto “parece haberse fragmentado” a unos 64 kilómetros de altitud sobre el extremo noreste de Massachusetts y el sureste de Nuevo Hampshire, liberando una energía equivalente a unas 300 toneladas de TNT al desintegrarse.

La agencia subrayó que la bola de fuego no está vinculada a una lluvia de meteoros, describiendo el fenómeno como “un objeto natural y no una reentrada de desechos espaciales o un satélite”.

También te puede interesar

Trump nombra 2 condiciones para la paz con...

Trump al Papa: “Alguien debería explicarle que Irán...

Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz: el bloqueo...

Trump anuncia el final del bloqueo naval a...

Fractura en la OTAN: El silencio de EE.UU....

Trump afirma que hay una línea roja que...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign