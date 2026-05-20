Fuertes lluvias provocan inundaciones en viviendas de Santa Rosa, Guatemala

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el incremento del nivel del canal de Chiquimulilla, causando inundaciones en varias viviendas de la aldea El Ahumado, en el municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa, Guatemala.

El desbordamiento del canal afectó directamente a numerosas familias de esta comunidad costera, donde el agua ingresó a las casas y dañó pertenencias y enseres domésticos.

Tras la emergencia, brigadas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) se desplazaron al lugar para realizar labores de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Asimismo, personal de distintas instituciones mantiene monitoreo permanente del caudal del canal y trabaja en la cuantificación de los daños materiales para coordinar la entrega de ayuda humanitaria a los afectados.

Las autoridades también hicieron un llamado a los pobladores a mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales y evacuar preventivamente en caso de que continúen las lluvias o aumente el riesgo en la zona.