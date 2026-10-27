LaLiga se pronuncia tras la polémica en China por una broma de Mbappé

Para intentar frenar la crisis, LaLiga creará un protocolo de sensibilización cultural junto a equipos y jugadores para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

LaLiga de España y su presidente, Javier Tebas, emitieron un comunicado este martes para ofrecer disculpas formales al pueblo chino por los recientes comentarios de Kylian Mbappé. La institución lamentó profundamente la “ofensa causada” a millones de aficionados, aclarando que las palabras del delantero del Real Madrid fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan los valores de la competición ni de sus clubes.

“Quiero pedir disculpas personalmente. Tengo un profundo respeto por China, sus instituciones y su pueblo, y valoro la confianza con la que durante tantos años han acompañado a nuestro fútbol”, expresó Tebas. Para intentar frenar la crisis, el directivo anunció la creación de un protocolo de sensibilización cultural junto a los equipos y jugadores, prometiendo “medidas concretas” para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

El pronunciamiento busca contener las graves consecuencias comerciales desatadas por un comentario de Mbappé en el popular programa francés de entrevistas ‘The Bridge’. En un breve segmento que circula en redes sociales, el astro madridista dijo que el meme que más le hacía reír era uno donde ponen su cara en el cuerpo de un “dictador chino”, mientras en pantalla aparecía su rostro superpuesto a una imagen similar a la del histórico líder Mao Zedong.

La broma provocó la ruptura inmediata de millonarios patrocinios con el jugador, una condena del Gobierno de Pekín y la decisión de la televisión estatal china CCTV de suspender las transmisiones de los partidos del campeonato español.

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