Las muertes por este tipo de cáncer están en aumento entre los menores de 50 años

Una investigación realizada en EE.UU. mostró que los casos de cáncer colorrectal tienen una tendencia marcada en dos direcciones. Por un lado, disminuyen entre los mayores de 65 años, mientras que, por otro, se incrementaron entre los menores de esa edad, especialmente entre quienes tienen entre 20 y 49. En este grupo ya llegó a ser el segundo tipo de cáncer más mortal.

De acuerdo con el informe trianual ‘Colorectal Cancer Statistics, 2026’ publicado en CA: A Cancer Journal for Clinicians, el incremento está liderado por los casos de cáncer en el colon distal y en el recto. En este último caso, llegaron al 32 % del total de diagnósticos de cáncer colorrectal, mientras que a mediados de la década del 2000 eran el 27 %.

Según los datos publicados, el aumento de los casos de esta enfermedad creció un 0,4 % en el grupo de 50 a 64 años, pero en el de menos de 49 se disparó al 3 %. Los menores de 65 años ya alcanzaron el 45 % de los casos, cuando en 1995 eran el 27 %. El mayor aumento se da entre las generaciones más jóvenes.

El cáncer colorrectal se convirtió además en el tercer tipo más común en EE.UU. y el segundo que más muertes causa. Incluso, entre menores de 50 años es el de mayor mortalidad. De acuerdo con el estudio, durante este año se estima que habrá unos 158.850 nuevos pacientes, de los cuales 55.230 morirán. Entre menores de 65 años, hay unos 200 diagnósticos nuevos por día.

Por el contrario, su incidencia y mortalidad disminuyen en más del 2 % anual entre adultos de 65 años o más.

La importancia de la detección temprana

Rebecca Siegel, directora científica senior de investigación en vigilancia en la Sociedad Americana del Cáncer y autora principal del informe, advirtió que “después de décadas de progreso, el riesgo de morir por cáncer colorrectal está aumentando en las generaciones más jóvenes de hombres y mujeres”. “Necesitamos redoblar los esfuerzos de investigación para entender la causa, pero también evitar las muertes mediante una detección temprana, educando a los médicos y al público en general sobre los síntomas y aumentando el cribado en personas de 45 a 54 años”, agregó.

Otros datos que arrojó el informe refieren a que tres de cada cuatro casos del cáncer colorrectal en menores de 50 años se diagnostican cuando se encuentran en un estado avanzado, mientras que el 27 % ya está en etapa distante, es decir, cuando ya hizo metástasis. En la etapa local de la enfermedad, la tasa de supervivencia a cinco años es del 95 %.

Respecto al origen del cáncer colorrectal, los especialistas enumeraron algunos de los factores de riesgo, como fumar, una dieta poco saludable, elevado consumo de alcohol, falta de actividad física y sobrepeso.

Frente a estos resultados, el director científico de la Sociedad Americana del Cáncer, William Dahut, evaluó que “el cáncer colorrectal está empeorando entre las generaciones más jóvenes”, por lo que resaltó la “necesidad inmediata de que los adultos elegibles comiencen a someterse al cribado a la edad recomendada de 45 años”. Por último, aseguró que el informe muestra también “la importancia crucial de seguir financiando la investigación para ayudar a descubrir nuevas terapias para tratar la enfermedad y promover la atención al paciente”.