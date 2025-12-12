Llamada telefónica del Papa León XIV con la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del 12 de diciembre

En el marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe en México y América Latina, Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, sostuvo una llamada telefónica con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Según a la información difundida, la mandataria sostuvo la invitación para que el pontífice visite el país durante su pontificado.

El líder cátolico ya había indicado anteriormente su interés en viajar a América Latina —donde incluye a México, Perú, Uruguay y Argentina— y recalcó que entre sus deseos está el visitar personalmente la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, afirma que que su agenda todavía no le permite definir una fecha precisa.

La invitación de Sheinbaum se agrega a la realizada meses antes por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la visita al Vaticano en la misa de inauguración del pontificado.

La Virgen de Guadalupe para México y América Latina

A través de su mensaje final, el Papa indicó que la fe guadalupana tiene un rol esencial en la construcción de esperanza en los países del continente. Su llamado fue a proteger a los jóvenes del crimen organizado y de las adicciones se inscribió dentro de una agenda espiritual y social que busca responder a una de las problemáticas más urgentes en México.

