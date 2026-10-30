Ministro de Transportes descarta dimitir tras el mortal choque de trenes en España

Óscar Puente compareció ante una comisión legislativa, luego de que la cifra de muertos subiera a 74.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, descartó este 30 de octubre dejar su cargo, pese a estar en el ojo del huracán por la reciente tragedia ferroviaria que provocó decenas de muertos en el país, la segunda en lo que va de año.

“Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara, no me voy a esconder”, dijo Puente durante una comparecencia legislativa. Con esa declaración, descartó dejar su cargo, informaron medios locales.

Puente, en el puesto desde noviembre de 2023, reconoció estar bajo presión por los accidentes recientes. “Pasar por esta circunstancia en dos ocasiones en un año no se lo deseo a nadie. Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral”, afirmó.

De hecho, el propio día de la tragedia se realizaron protestas en Madrid en las que cientos de manifestantes exigieron la renuncia del ministro. Lo mismo demandaba la oposición y parte de la prensa.

“Lo fácil para mí es salir. Pero ni es eso lo que va con mi carácter y tampoco es lo que el presidente de Gobierno [Pedro Sánchez] me ha pedido (…). Yo nunca seré un problema, nunca, ténganlo claro”, subrayó.

NO VOY A DEJAR EL CARGO dice el ministro de Transportes de España a pesar de choques de trenes…

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En la víspera, con la confirmación de la muerte de un segundo argentino, el número de víctimas mortales por el choque de trenes en España aumentó a 74.

A inicios de año, un tren que iba de Málaga a Madrid se descarriló e invadió la vía contigua, lo que provocó segundos después el descarrilamiento de otro tren. Un suceso que dejó 46 personas fallecidas y 292 heridas, según el balance final citado por la prensa.

“La fatalidad existe y hay que afrontarla”, insistió Puente en alusión al suceso del 28 de octubre en Urda. Sumado a esto, indicó que si la investigación en curso determina “responsabilidades individuales, se exigirán por los cauces correspondientes”.