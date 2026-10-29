Nayib Bukele envía mensaje a los ciudadanos de Haití sobre el despliegue de tropas salvadoreñas

En la fase final del despliegue de sus tropas en Puerto Príncipe, el Gobierno salvadoreño emitió un contundente mensaje a la población del país caribeño

“No vinimos a su país a ganar dinero ni a apoderarnos de sus recursos; vinimos a combatir a los que hacen el mal y a recuperar a nuestros cuatro aerotécnicos”. Con estas palabras, el presidente Nayib Bukele se dirigió a la nación haitiana al culminar la etapa principal del despliegue militar en Puerto Príncipe, asegurando que la intervención se sostiene con recursos propios y garantizando que las tropas regresarán a El Salvador tan pronto concluyan las labores de rescate y combate a las bandas armadas.

“Ya casi hemos terminado el despliegue de nuestras tropas y nuestro equipo en su tierra. Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión a su país. No somos una superpotencia; no tenemos ningún interés en dominarlos ni en apoderarnos de sus recursos.

Somos un país humilde, en vías de desarrollo. Lo único que queremos es recuperar a nuestros cuatro aerotécnicos, y les vamos a dar una lección a las pandillas que los hacen sufrir, que han matado a sus seres queridos y que les han impedido vivir una vida normal, libre y sin miedo.

Esta operación la estamos pagando, en su mayor parte, nosotros mismos. Aunque hemos recibido una pequeña ayuda logística de otras naciones, nuestras pequeñas arcas están cubriendo más del 90% del costo.

Esto nos cuesta mucho, pero aprendimos en carne propia que la justicia y la paz no tienen precio. Pasamos por el mismo sufrimiento que ustedes están viviendo. Vivimos un baño de sangre aún mayor que el que ustedes están padeciendo. Sabemos lo que significa vivir con miedo, no confiar en los políticos y no confiar en nadie que prometa ayudar, porque nadie vino a ayudarnos, y los que vinieron no tenían buenas intenciones en sus corazones.

Pero logramos salir de eso, y después de 200 años de sufrimiento, por fin vivimos en paz, y hoy somos el país más seguro del continente.

No vinimos a su país a ganar dinero, porque nadie nos está pagando. Vinimos a su país a combatir a los que hacen el mal. Les pido que confíen en nosotros, que oren al único Dios verdadero y que le pidan a Él que sane su tierra:

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

2 Crónicas 7:14

Ayúdennos a ayudarles.

Y cuando nuestra misión termine, regresaremos a nuestra tierra, y tal vez sus futuras generaciones nos recuerden como los amigos que un día vinieron a ayudar”.