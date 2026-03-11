“No están cooperando”: Trump amenaza con cortar todo el comercio con España

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró este miércoles sus amenazas de cortar el comercio con España, al considerar que el país europeo “no está cooperando” con Washington, ni con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Deberíamos cortar todo el comercio con España. No sé qué es lo que está haciendo”, dijo el mandatario en breves declaraciones a la prensa.

La escalada de tensiones entre Washington y Madrid empezó después de que EE.UU. e Israel decidieran atacar unilateralmente a Irán. En medio de la operación, España se negó a autorizar el uso de sus bases militares de Rota y Morón para los aviones estadounidenses.

La decisión provocó la ira de Trump, que ya había criticado en el pasado la negativa de España de aumentar 5 % su gasto militar dentro de la OTAN, como quería el mandatario estadounidense.

.@POTUS: “I think they’re not cooperating at all. Spain? I think they’ve been very bad, not good at all… they’ve been very bad to NATO. They get protected, they don’t want to pay their fair share…the people of Spain are fantastic. The leadership, not so good.” pic.twitter.com/oRRX3RrOnt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026

“¿España? Creo que han sido muy malos, nada buenos (…) Han sido muy malos con la OTAN. Se les protege, no quieren pagar lo que les corresponde”, dijo hoy al respecto.

No obstante, luego matizó sus señalamientos para lanzar el dardo a la administración de Pedro Sánchez. “El pueblo español es fantástico. El liderazgo, no tan bueno”, indicó.