NYT: EE.UU. le permite a Caracas pagar la defensa de Maduro y su esposa

El Gobierno estadounidense le ha permitido a Venezuela pagar los servicios de la defensa para el expresidente de ese país latinoamericano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que permanecen presos en EE.UU. a la espera de un juicio, informa The New York Times.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha concedido las licencias modificadas que permitirán a los abogados de la pareja recibir sus honorarios del Gobierno venezolano, según se desprende de una carta del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, registrada en un tribunal federal de Manhattan.

Anteriormente, el departamento bloqueó los pagos, medida fuertemente criticada por la defensa y cuestionada por el juez Alvin K. Hellerstein, quien sugirió incluso considerar desestimar el caso a petición de los abogados.

En su misiva, Clayton indicó que los abogados de Maduro y Flores aceptaron que la concesión de las nuevas licencias dejaba sin objeto los esfuerzos de la defensa, por lo que estaban retirando su petición.

La defensa había señalado que EE.UU. emitió una excepción a las sanciones financieras impuestas a la nación suramericana para que Caracas pudiera cancelarle sus honorarios profesionales, pero la revocó poco después sin explicación y sin ofrecer otra alternativa.

De acuerdo con los letrados, esa decisión socavó el derecho de Maduro a disponer de un abogado, tal como se consagra en la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, por lo que solicitó que se desestimaran los cargos.