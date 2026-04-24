EE.UU. sanciona una refinería china y la “flota fantasma” de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este viernes que ha impuesto sanciones contra la refinería independiente china Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., “uno de los mayores compradores de petróleo y productos petrolíferos iraníes”.

Según la entidad estadounidense, las refinerías independientes con sede en China “continúan desempeñando un papel fundamental en el sostenimiento de la economía petrolera de Irán”.

Asimismo, se sancionó a unas 40 empresas navieras y buques que, supuestamente operan como parte de la denominada “flota fantasma” iraní, “cuyo transporte de petróleo y productos petroquímicos proporciona un salvavidas financiero” al país persa.

Por otra parte, el secretario del Tesoro del país estadounidense, Scott Bessent, anunció la congelación de 344 millones de dólares en criptomonedas que se encuentran en múltiples carteras vinculadas a la República Islámica.

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“El Tesoro de Estados Unidos seguirá mermando sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repartir fondos”, aseveró en su cuenta de X el alto funcionario estadounidense.