Bukele se pronuncia sobre juicio masivo a presuntos líderes de pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció sobre el proceso judicial masivo contra cientos de presuntos integrantes y líderes de pandillas, defendiendo la legalidad y el enfoque adoptado por las autoridades de su país.

A través de su postura pública, el mandatario cuestionó a algunos medios internacionales y organizaciones no gubernamentales que califican a los acusados como “civiles” o “inocentes”, asegurando que se trata de individuos vinculados a estructuras criminales responsables de graves delitos.

Según lo expuesto, las 486 personas procesadas serían líderes de pandillas implicados en crímenes como asesinatos, violaciones, secuestros y extorsión, muchos de los cuales —afirmó— ya han sido condenados por hechos cometidos directamente.

Bukele también destacó que el juicio no se centra únicamente en delitos individuales, sino en la responsabilidad por miles de crímenes ordenados dentro de estas organizaciones, incluyendo más de 29 mil homicidios que, según indicó, han sido comprobados.

Uno de los puntos centrales de su argumento es la aplicación del principio de responsabilidad de mando, el cual permite atribuir responsabilidad penal a los líderes por los delitos cometidos por miembros de sus estructuras. Este criterio fue utilizado en procesos históricos como los Juicios de Núremberg.

El mandatario sostuvo que este mecanismo busca garantizar justicia para las víctimas y devolver la seguridad a comunidades que durante años vivieron bajo el control de grupos criminales.

Por su parte, diversas ONG y medios internacionales han manifestado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos y cuestionan el desarrollo de estos procesos judiciales.

El tema continúa generando reacciones a nivel internacional, en medio del combate a las pandillas que impulsa el gobierno salvadoreño.

Mensaje oficial de Bukele…

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