Milei: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”

El presidente argentino, Javier Milei, publicó este viernes un mensaje en redes sociales en el que reafirmó la postura histórica del país sobre las Islas Malvinas: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. El pronunciamiento se produce en medio de la tensión internacional tras revelarse que EE.UU. evalúa revisar su apoyo a la soberanía británica sobre el archipiélago.

El posteo del mandatario incluyó una declaración del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo en X que la Argentina “reafirma sus derechos soberanos” sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y calificó la ocupación británica de 1833 como un “acto de fuerza contrario al derecho internacional”.

En ese sentido, el funcionario recordó que la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía mediante la Resolución 2065 e instó a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales, postura que —según señaló— ha sido respaldada por organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

VLLC! https://t.co/frox4fn03r — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

Quirno también rechazó el argumento británico basado en la autodeterminación de los isleños y cuestionó la validez del referéndum de 2013, al considerar que la población actual del archipiélago es “implantada” y no puede ser parte neutral en la disputa territorial. Además, denunció actividades de exploración de recursos naturales sin autorización argentina en la zona.

Presión de Washington

El pronunciamiento argentino se da luego de que la agencia Reuters revelara que la administración de Donald Trump evalúa revisar su respaldo histórico al Reino Unido como parte de un paquete de medidas para presionar a países de la OTAN por su falta de apoyo en la guerra con Irán.

Desde Londres, un portavoz del gobierno británico respondió que “la soberanía sobre las Malvinas sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental”, mientras que la canciller Yvette Cooper afirmó que el compromiso con las islas es “inquebrantable”.

Las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur a unos 500 kilómetros de la costa argentina, son ocupadas y administradas por el Reino Unido desde 1833 y reclamadas por Argentina desde entonces. La disputa, que incluyó una guerra en 1982 y la derrota argentina, se mantiene abierta en el ámbito diplomático internacional y constituye uno de los principales conflictos territoriales vigentes en la región.