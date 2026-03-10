Panamá se vuelve el inesperado beneficiario de la guerra en Irán

El canal de Panamá incrementará su tránsito, producto del bloqueo en el estrecho de Ormuz, particularmente por parte de compradores de energía asiáticos, vaticinó este martes su principal autoridad.

“Aumentará un poco y se trasladará de la costa este de EE.UU. a Asia”, afirmó el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, entrevistado por la cadena estadounidense Fox News.

Luego de resumir las capacidades logísticas de la vía interoceánica, Vásquez indicó que “probablemente los precios del GNL [gas natural licuado] subirán, lo que significa que el costo actual del inventario en el buque aumentará”.

“Catar suele abastecer a Asia, y tras la guerra de Ucrania, la mayor parte del GNL estadounidense se ha destinado a Europa para reemplazar al ruso”, apuntó el administrador.

En la misma línea se expresó en diálogo con Bloomberg TV, indicando que los países asiáticos podrían recurrir a los proveedores estadounidenses de GNL en lugar de Catar y, para acortar la ruta, utilizarían el canal de Panamá.

“Los mercados asiáticos tendrán que sustituir, a corto plazo y dependiendo de cuánto dure este conflicto, el abastecimiento de GNL procedente de Catar”, comentó. “Deberíamos beneficiarnos, y tenemos la capacidad porque contamos con el agua para el tránsito de los buques”, agregó.