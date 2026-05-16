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4 nicaragüenses presuntamente miembros de la banda “Los Piña” capturados en Costa Rica

Los detenidos operaban en la zona fronteriza de Peñas Blancas, Guanacaste.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Parte del dinero confiscado entre las pruebas.

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Cuatro nicaragüenses fueron capturados por la Policía de Control de Drogas durante allanamientos realizados en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste, donde se presume operaba una célula de la banda criminal “Los Piña”.

Los detenidos son: Arauz, señalado como supuesto líder del grupo; Rivera; Jarquín, alias “Chiri”; y García, alias “Chuncha”. También fue arrestado un costarricense de apellido Guevara.

La investigación inició en enero de 2026 tras denuncias anónimas sobre la venta de drogas en la zona fronteriza. Durante los operativos se decomisaron dosis de cocaína, crack y marihuana, un revólver, municiones, dinero en córdobas, colones y dólares, celulares y materiales para dosificar droga.

Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales para enfrentar los cargos correspondientes.

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