Reportan amenazas de bomba en varios aviones de pasajeros en Europa

Aeronaves procedentes de Londres, Manchester, Copenhague, Tel Aviv, Dublín y Lisboa fueron sometidas a inspecciones de seguridad en Polonia, España, Bulgaria e Italia; un vuelo hacia Roma fue escoltado por cazas militares.

Una serie de amenazas de bomba consecutivas registradas en los últimos días ha puesto en alerta a los servicios de seguridad aérea de Europa, obligando a varias aeronaves comerciales a realizar aterrizajes de emergencia o someterse a estrictas revisiones de seguridad en aeropuertos de Polonia, España, Bulgaria e Italia, según un reporte publicado este 3 de noviembre por el diario The Independent.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de estas alertas y las autoridades no han determinado si los incidentes se encuentran vinculados entre sí.

Desvíos e inspecciones en Polonia y España

En Polonia, un avión Boeing 737 MAX de la aerolínea LOT con 181 personas a bordo, que cubría la ruta entre el aeropuerto de Heathrow en Londres y el aeropuerto Chopin de Varsovia, recibió una advertencia de bomba a las 08:54 GMT. La aeronave se desvió e hizo un aterrizaje de emergencia a las 10:01 (hora local) en el aeropuerto de Varsovia-Modlin, cuyas instalaciones fueron cerradas temporalmente mientras expertos en desactivación de explosivos revisaban la nave y el equipaje. El vocero del terminal, Adam Szablowski, confirmó el procedimiento previo a la reapertura del aeropuerto. Paralelamente, un vuelo de SAS procedente de Copenhague fue inspeccionado tras aterrizar de forma segura en el aeropuerto Chopin de Varsovia.

En España, se activaron los protocolos de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (Corvera) ante una alerta en un vuelo de Ryanair procedente de Manchester con 114 pasajeros y siete tripulantes. Efectivos de la Guardia Civil inspeccionaron la aeronave y descartaron la presencia de explosivos, permitiendo reanudar las operaciones con normalidad, según confirmó el delegado del Gobierno en la región, Francisco Lucas.

Alerta por correo en Sofía y despliegue de cazas en Italia

En Bulgaria, un avión de la compañía El Al procedente de Tel Aviv aterrizó en el aeropuerto de Sofía tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, lo que motivó el despliegue de unidades antiterroristas. La emisora pública BNT reportó que la alerta formaba parte de una amenaza más amplia dirigida hacia diversas instituciones.

Por su parte, en el aeropuerto de Fiumicino en Roma, Italia, dos vuelos de Ryanair procedentes de Lisboa y Dublín fueron inspeccionados tras recibir avisos anónimos. En el caso de la ruta desde Dublín, la aeronave fue escoltada durante su aproximación por cazas de la Fuerza Aérea italiana. Equipos antiexplosivos de la Policía revisaron a los pasajeros, el equipaje y ambas aeronaves, descartando cualquier riesgo tras confirmar que no había artefactos sospechosos.

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