Costa Rica da duro golpe al narcotráfico: Guardacostas decomisa casi 2 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur

Osa, Costa Rica – El Servicio Nacional de Guardacostas asestó un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas al interceptar una lancha rápida con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína en aguas del Pacífico Sur.

El operativo se realizó frente a Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur del país, como resultado de una acción coordinada entre el Ministerio de Seguridad Pública, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos.

Durante la intervención, oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) localizaron una lancha tipo nauta de 38 pies de eslora con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes intentaron huir, pero fueron capturados tras una persecución marítima.

Los detenidos fueron identificados como dos ecuatorianos de apellidos Chila (28 años, presunto capitán) y González (34 años), y un colombiano de apellido Quiñones (38 años).En la embarcación se encontraron 84 sacos con aproximadamente 30 paquetes cada uno de presunta cocaína. El cargamento será analizado por la Policía de Control de Drogas (PCD) para confirmar el peso exacto y la naturaleza de la sustancia.

La lancha, los detenidos y la evidencia fueron trasladados a Golfito, donde la PCD asumirá la investigación.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, comisionado Juan Carlos Alvarado, destacó la importancia del intercambio de inteligencia con Colombia y el apoyo aéreo de Estados Unidos para lograr este resultado.

Este tipo de operativos reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el uso de las rutas marítimas del Pacífico como corredor del narcotráfico hacia Norteamérica.