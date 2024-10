Tornados comienzan a aparecer y recorrer la península del sur de Florida por Milton

El huracán Milton, de categoría 4, se está acercando a Florida con vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que pronostica que el sistema se mantendrá como un huracán mayor y peligroso cuando toque tierra en la costa oeste de ese estado.

Los tornados comienzan a recorrer la península del sur de Florida. El tiempo de prepararse, incluyendo la evacuación esta por llegar rápidamente a su fin en la costa oeste de Florida.

Se tiene un pronóstico que el huracán tocará tierra en Florida como huracán mayor y peligroso este miércoles por la noche o la madrugada del jueves.

ALERT!

Tornadoes are reported in Miccosukee, Florida, with one crossing I-75 as Hurricane Milton approaches. Emergency crews are on high alert for potential outbreaks.

Pray for Florida! Stay Safe#Tornado #HurricaneMilton #hurricanemilton2024 #Florida #hurricanemilton2024 pic.twitter.com/dQl4q7VbkS

— Lucifer (@krishnakamal077) October 9, 2024