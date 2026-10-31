Tropas de El Salvador establecen base militar en Haití e inician patrullajes para rescatar a los cuatro soldados

El contingente salvadoreño instaló su campamento estratégico en la comuna de Tabarre, cerca de la embajada de EE. UU., y desplegó caravanas blindadas con apoyo aéreo en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Soldados de El Salvador desplegados en Haití establecieron una base militar estratégica en la comuna de Tabarre, ubicada en un sector próximo a la sede diplomática de los Estados Unidos, según reportes de medios locales haitianos retomados por la agencia EFE.

La instalación de este campamento fortificado marca el comienzo formal de las operaciones tácticas de las fuerzas salvadoreñas en la capital caribeña. Desde este emplazamiento en el noreste de la ciudad, el contingente coordina sus desplazamientos logísticos, la custodia de equipos y suministros, y el alojamiento seguro de las tropas recién llegadas para operar a corta distancia de áreas con fuerte presencia de grupos delictivos.

Primeros patrullajes y cobertura aérea en la capital

A partir de la habilitación de su centro de mando, los efectivos centroamericanos realizaron este 30 de octubre sus primeros recorridos de vigilancia por diversas arterias de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Los uniformados, provistos de indumentaria de combate y fusiles de asalto, se movilizaron en caravanas compuestas por camiones de transporte y vehículos blindados, mientras varias aeronaves de ala rotatoria brindaron cobertura y apoyo visual permanente desde el aire. Las incursiones abarcaron los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, el sector de Clercine, tramos viales de Tabarre y caminos cercanos a la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets. A lo largo del trayecto, diversos transeúntes haitianos aplaudieron el avance de los vehículos y expresaron muestras de aceptación hacia la tropa extranjera.

Prioridad en la búsqueda de los cuatro aerotécnicos

La movilización de los efectivos tiene como propósito prioritario la localización de cuatro militares aerotécnicos desaparecidos desde hace 12 días, tras ser emboscados el pasado 18 de octubre por bandas armadas en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets.

Los uniformados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y, hasta la fecha, se desconoce su paradero o condición física. Frente a este escenario, el presidente Nayib Bukele confirmó que más de 2.000 efectivos ya se encuentran desplegados en suelo haitiano con la prioridad de ejecutar el rastreo y propinar «una lección a las pandillas» que mantienen bajo asedio a la población.