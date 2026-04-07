Trump: “Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas” aquí el por qué

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, pero condicionando la medida a que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera “la fuerza destructiva” que, reiteró, se tenía previsto desplegar “esta noche” contra Irán.

“Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas”, anunció Trump.

Explica el por qué toma esta decisión

“La razón es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”, explicó en una publicación en Truth Social.

En este sentido, detalló que aceptará suspender los ataques y bombardeos contra Irán durante un periodo de dos semanas, así como detener “la fuerza destructiva que iba a enviar esta noche” contra el país persa, “siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz”.

Además, aseguró que EE.UU. ha recibido la propuesta de 10 puntos de Irán y considera que “es una base viable sobre la que negociar”. “Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre EE.UU. e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consume”, aseveró.

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