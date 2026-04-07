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EE.UU. e Israel atacan un complejo petroquímico y planta de aluminio en Irán (FOTO)

Las infraestructuras atacadas están en Arak y en Mahshahr.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Los ataques aéreos estadounidenses e israelíes tuvieron como objetivo la planta de aluminio de Arak, en Irán, y el complejo petroquímico de Fajr, en Mahshahr.

Las fuerzas de EE.UU. e Israel atacaron un complejo petroquímico y planta de aluminio en Irán.

Los ataques aéreos contra la nación persa tuvieron como objetivo la planta de aluminio de Arak, en el centro de la nación persa; así como y el complejo petroquímico Fajr, en Mahshahr, recoge Press TV.

Una de las infraestructuras atacadas fue la Compañía Iraní de Aluminio (IRALCO, por sus siglas en inglés), que es el mayor productor de aluminio del país persa.

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