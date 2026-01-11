Trump a Cuba: “Recomiendo que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a lanzar una amenaza contra Cuba, instando al país caribeño a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, aseverando que ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela.

“Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!”, escribió el mandatario en Truth Social.

De acuerdo con sus palabras, “la mayoría de esos cubanos murieron en el ataque de EE.UU. de las últimas semanas, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años”.

“Ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, afirmó.

La respuesta de Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, no tardó en reaccionar a las palabras de Trump a través de un mensaje en las redes sociales. “A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, escribió el diplomático en X.

Rodríguez explicó que su país “tiene absoluto derecho” a importar combustible desde los mercados “dispuestos a exportarlo”, además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.” Al mismo tiempo, el canciller acusó a Washington de comportarse como un “hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

Por otra parte, Rodríguez agregó que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”.