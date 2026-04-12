Trump: EE.UU. empezará el bloqueo del estrecho de Ormuz inmediatamente para impedir que Irán tenga ingresos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que su país empezará el bloqueo del estrecho de Ormuz “inmediatamente”. El objetivo es el de impedir que Irán continúe obteniendo ingresos por la exportación de petróleo, al tiempo que obstaculiza el tránsito de buques petroleros de terceros países por la estratégica vía marítima.

“Así que, ahí lo tienen: la reunión [con Irán en Islamabad, Pakistán] fue bien, se acordó la mayoría de los puntos, pero el único punto que realmente importaba, el nuclear, no. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear cualquier y todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en la red social Truth Social.

“En algún momento, llegaremos a una base de ‘todos pueden entrar, todos pueden salir'”, agregó. “También he ordenado a nuestra Armada buscar e interceptar en aguas internacionales a todo buque que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, detalló el mandatario.

“Comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en los estrechos. Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a barcos pacíficos será enviado al infierno”, amenazó.

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países se sumarán a este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren armas nucleares. Además, y en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán”, concluyó Trump, a pesar de que la nación persa siempre ha señalado que desarrolla su programa nuclear con fines pacíficos.