Messi revela a sus favoritos para el próximo Mundial

El capitán y referente de la selección Argentina, Lionel Messi, dio un listado de escuadras que ve como favoritas para pelear por el próximo Mundial de Fútbol 2026, a celebrarse en Canadá, EE.UU. y México.

Pese a que Argentina es la vigente campeona del certamen, tras el título obtenido en el Mundial de Catar 2022, Messi reconoció que “por delante” de la albiceleste, “hay otros favoritos que llegan mejor, a nivel de grupo y de selección”.

En una reciente entrevista, el jugador del Inter Miami resumió: “Hoy por hoy, Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”.

“Después, las mismas, las grandes potencias: Alemania, Inglaterra, Portugal, que tiene una selección muy competitiva también. Después siempre aparece alguna sorpresa (…), cosas raras o que a priori uno no imagina”, agregó.

Pese a que no considera a la albiceleste como gran favorita, Messi pidió a sus compatriotas “ilusionarse”, porque a su juicio, “Argentina siempre va a ir a competir y a dar el máximo”.