“Todos abrazamos a su viuda”: Cuenta cómo fue el primer caso fatal en el crucero con hantavirus

El ‘youtuber’ turco Ruhi Çenet, uno de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, relató cómo transcurrieron los días tras producirse la primera muerte a bordo.

En declaraciones a Daily Mail, el bloguero, que actualmente se encuentra confinado en su casa en Estambul, dijo que el capitán del barco informó el 12 de abril que un hombre de nacionalidad neerlandesa murió la noche anterior por “causas naturales”. “Incluso afirmó que el médico había dicho que no era contagioso y que el barco estaba a salvo”, agregó.

Çenet señaló que todos los que estaban a bordo acudieron a consolar a su viuda, sin saber entonces que su esposo había fallecido a causa de un virus mortal y que ella también estaba contagiada. “La abrazaban y hablaban con ella”, afirmó.

Contó que, tras el trágico hecho, la vida a bordo continuó sin cambios. “Por supuesto, todos nos entristecimos al escuchar la noticia, pero seguimos adelante como si nada. Nos sentábamos juntos. Para las comidas, bebíamos y comíamos juntos, íbamos al bufé. Nadie tenía idea de que este virus estuviera circulando entre los pasajeros”, contó, añadiendo que también organizaron distintas actividades grupales.

Declaró que no se tomó ninguna medida de prevención a bordo. “Había desinfectante de manos, pero la gente no llevaba tapabocas”, dijo, agregando que solo había un médico, que estaba sobrecargado por la cantidad de personas que se sentían indispuestas. Ese malestar al principio fue achacado a mareo, apuntó.

“El capitán y el médico estaban completamente a oscuras porque nadie sabía cuál era la causa”, expresó, diciendo que los cruceros deberían contar con “laboratorios a bordo para poder realizar pruebas cuando alguien fallece”.

Çenet desembarcó el 24 de abril en la isla remota de Santa Elena, en el Atlántico, junto a otras decenas de pasajeros, entre quienes se encontraba la esposa del fallecido, que moriría dos días después de ser trasladada en avión a un hospital en la capital sudafricana, Johannesburgo. “Recuerdo que el día que bajamos tenía dificultades para caminar”, contó.