Trump quiere involucrarse de manera personal en elección del próximo líder de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que necesita participar personalmente en la selección del próximo líder de Irán, tal como lo estuvo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez] en Venezuela”, indicó en una entrevista a Axios al comentar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que falleció en medio de la agresión de EE.UU. e Israel.

simismo, señaló que se niega a aceptar un nuevo líder iraní, que aún no ha sido anunciado por la República Islámica. En opinión del inquilino de la Casa Blanca, este continuará con las políticas de su predecesor, las cuales obligarían a Washington a volver a la guerra “en cinco años”. “El hijo de Jameneí me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, agregó.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros funcionarios de su Administración negaran que el objetivo de la ofensiva sea un “cambio de régimen” en la nación persa, centrándose en cambio en degradar las capacidades de misiles, el programa nuclear y la Armada de Irán.