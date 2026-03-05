Trump tacha al gobierno de España de ser “perdedor”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, disparó otro dardo contra España, país al que tildó de “perdedor”.

Durante una entrevista con The New York Post publicada este jueves, el mandatario alimentó la polémica contra el Gobierno de su par español, Pedro Sánchez, que ha hecho un llamado al diálogo y la diplomacia tras un “no a la guerra”.

“Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, dijo Trump. En su intervención, también consideró que la nación ibérica ha sido “muy hostil hacia la OTAN”.

“No es un jugador de equipo, y tampoco vamos a ser un jugador de equipo con España”, insistió el inquilino de la Casa Blanca, quien esta semana amenazó con imponer sanciones y un eventual bloqueo comercial contra la nación europea.

La diatriba empezó a inicios de esta semana, cuando España se negó a facilitar el uso de sus bases militares para agredir a Irán, luego del ataque unilateral desatado por EE.UU. e Israel el pasado sábado.

Debido a esa posición, los aviones estadounidenses tuvieron que abandonar las bases españolas de Morón y Rota, en una decisión que provocó el enfado de la Casa Blanca. Inmediatamente, Washington afeó el gesto por considerar que ponía “en riesgo” las vidas de los estadounidenses.

En respuesta, Sánchez insistió en que no conduciría a su país a un nuevo conflicto bélico, como el que se desató en Irak y que supuso “un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y del coste de la vida”.

“Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio”, dijo el presidente de Gobierno español el miércoles, en defensa de su postura sobre la escalada.