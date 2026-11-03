Ciudadanos haitianos imploran la ayuda de Nayib Bukele para frenar la ola de terror de las bandas criminales

Portavoces civiles enviaron un angustioso mensaje al presidente salvadoreño denunciando secuestros, agresiones y la presunta complicidad de dirigentes políticos locales con los grupos armados.

Un grupo de ciudadanos haitianos dirigió un mensaje público al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implorándole una intervención urgente para frenar el accionar de las bandas criminales que mantienen a la población sumida bajo el terror de los secuestros, las agresiones físicas y las desapariciones forzadas.

Los portavoces de este llamado describieron una crisis devastadora de violencia sistemática, en la que numerosas familias viven en absoluta indefensión frente al dominio territorial y operativo de los grupos armados.

Denuncias de complicidad política y alcance del llamado

Dentro del mensaje, los ciudadanos denunciaron además la presunta complicidad de dirigentes políticos que, según afirman, sostienen financieramente a las bandas y les permiten actuar con total impunidad. Los portavoces remarcaron que estas acusaciones requieren una investigación independiente para deslindar responsabilidades.

Las organizaciones locales aclararon que este llamado expresa la desesperación de una comunidad que reclama protección y el derecho a vivir sin miedo. Se trata de una petición de auxilio de la sociedad civil que, por sí sola, no constituye un anuncio oficial de intervención por parte del Gobierno de El Salvador.

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