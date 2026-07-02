Costa Rica expulsa en vuelo charter a 26 extranjeros hacia Colombia y Ecuador con apoyo de Estados Unidos

San José, Costa Rica – El gobierno de Costa Rica ejecutó el pasado martes 30 de junio de 2026 su segundo vuelo charter de deportación masiva, expulsando del territorio nacional a 26 extranjeros en condición migratoria irregular.

La operación, coordinada por la Policía Profesional de Migración, contó con el financiamiento de Estados Unidos y se realizó con un fuerte dispositivo de seguridad.

De los 26 deportados, 17 son de nacionalidad colombiana. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, este grupo ya había cumplido condenas en cárceles costarricenses por delitos de alto impacto, entre ellos: homicidio en grado de tentativa, tráfico internacional de estupefacientes, distribución de cocaína, narcomenudeo y transporte ilegal de combustible. Uno de ellos es reincidente y había sido deportado anteriormente.

Los restantes 9 son ecuatorianos, quienes fueron detectados en situación irregular mientras formaban parte del flujo migratorio que se dirige de sur a norte con la intención de llegar a la frontera estadounidense.

Las autoridades destacaron que la gran mayoría de los expulsados poseía un peligroso récord criminal, lo que motivó la prioridad de su deportación.

Este es el segundo vuelo masivo de este tipo que realiza Costa Rica en el año, como parte de su estrategia para fortalecer el control migratorio y la seguridad interna.