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Empleado de banco y su cómplice detenidos por robar códigos de retiros sin tarjeta y defraudar a 60 clientes

Hilson de Jesús Carballo obtenía los códigos y enviaba a Yoselin Elizabeth Ticas a cobrar el dinero antes que las víctimas llegaran al cajero

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Hilson de Jesús Carballo, empleado de banco.

Zacatecoluca – La Fiscalía acusó a dos personas por un esquema de fraude bancario que afectó a 60 clientes de una institución financiera. Se trata de Hilson de Jesús Carballo, empleado de banco, y Yoselin Elizabeth Ticas, su presunta cómplice.

Según las investigaciones, Carballo aprovechaba su acceso al sistema bancario para obtener los códigos de retiros sin tarjeta de los clientes. De inmediato, enviaba a Ticas a cobrar el dinero en los cajeros antes de que las víctimas pudieran hacerlo.

Las detenciones se realizaron en la Colonia Las Margaritas y en El Carmen de Zacatecoluca. Durante la captura, las autoridades les incautaron tres teléfonos celulares, los cuales serán analizados para verificar los retiros fraudulentos.

Yoselin Elizabeth Ticas, su presunta cómplice.

La Fiscalía mantiene la acusación por defraudación a 60 clientes y continúa las investigaciones para determinar el monto total sustraído y si existen más involucrados.

Las autoridades piden a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de fraude y no hayan denunciado, que se acerquen a la Fiscalía para ampliar las investigaciones.

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