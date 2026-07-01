Empleado de banco y su cómplice detenidos por robar códigos de retiros sin tarjeta y defraudar a 60 clientes

Zacatecoluca – La Fiscalía acusó a dos personas por un esquema de fraude bancario que afectó a 60 clientes de una institución financiera. Se trata de Hilson de Jesús Carballo, empleado de banco, y Yoselin Elizabeth Ticas, su presunta cómplice.

Según las investigaciones, Carballo aprovechaba su acceso al sistema bancario para obtener los códigos de retiros sin tarjeta de los clientes. De inmediato, enviaba a Ticas a cobrar el dinero en los cajeros antes de que las víctimas pudieran hacerlo.

Las detenciones se realizaron en la Colonia Las Margaritas y en El Carmen de Zacatecoluca. Durante la captura, las autoridades les incautaron tres teléfonos celulares, los cuales serán analizados para verificar los retiros fraudulentos.

La Fiscalía mantiene la acusación por defraudación a 60 clientes y continúa las investigaciones para determinar el monto total sustraído y si existen más involucrados.

Las autoridades piden a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de fraude y no hayan denunciado, que se acerquen a la Fiscalía para ampliar las investigaciones.