16 agosto, 2025
VIRAL

VIDEO Robot cruza pista de carrera para derribar a un humano

Redaccion Central
Captura de pantalla.

Un robot derribó a una persona durante las competiciones de carrera que tuvieron lugar en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se celebran en Pekín.

En las imágenes difundidas se ve un androide que se desvía de su pista hacia la vecina y empuja a un hombre, que cae al suelo por el impacto.

Después de empujar también al compañero del joven caído, el humanoide sigue corriendo.

