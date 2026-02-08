Diminuto dibujo de Miguel Ángel se vende a precio récord tras una intensa guerra de pujas

Un dibujo redescubierto de Miguel Ángel se vendió este jueves por 27,2 millones de dólares en una subasta en la sede de Christie’s en Nueva York, más de 13 veces por encima de su estimación máxima inicial de 2 millones y marcando un récord para una obra del maestro del Renacimiento. La pieza, un estudio en sanguina de unos 13 centímetros, representa el pie derecho de la Sibila Líbica pintada en el techo de la Capilla Sixtina.

Se trata de uno de los pocos dibujos del artista que aún permanecían en manos privadas, ya que la mayoría se conserva en museos. El prestigioso centro de ventas neoyorquino destacó que es el primer estudio directamente vinculado a la bóveda de la Sixtina que llega al mercado. Varios coleccionistas compitieron durante unos 45 minutos de pujas hasta que un comprador anónimo, por teléfono, se adjudicó la obra.

La venta supera el récord anterior para un dibujo del ilustre pintor y escultor, fijado en 24,3 millones de dólares en 2022. Según la casa de subastas, el estudio perteneció durante generaciones a la familia de un diplomático suizo y fue identificado tras ser enviado en una simple consulta por correo electrónico a Christie’s.