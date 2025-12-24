Fallece la abuela ‘gamer’ más famosa de TikTok a los 78 años

‘Epic Gamer Grandma’, quien se volvió una celebridad en TikTok por sus videos jugando títulos como ‘Minecraft’ y ‘Phasmophobia’, murió este domingo a los 78 años, informó este martes la revista People, citando una publicación compartida por el nieto de la mujer en sus redes sociales.

La creadora de contenido, cuyo nombre real era Agnes, falleció después de una prolongada batalla contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y complicaciones de un derrame cerebral sufrido el pasado octubre. La abuela ‘gamer’ reunió más de 3 millones de seguidores en todas sus plataformas.